Ile Maurice: Deputy Speaker - Lesjongard, choix ethnique ou financier ?

Le député mauve Rajesh Bhagwan, interrogé hier, va plus loin. Il déplore que le «gouvernement Papa-Piti crée une nouvelle fois l'histoire et continue après les épisodes Dayal, Yerrigadoo, Sesungkur et Tarolah à dévaluer notre Parlement en nommant un transfuge girouette, qui a été au MSM, puis au MMM, ensuite au Mouvement patriotique, avant de retourner au MSM». Hier, le chef de file du Parti travailliste au Parlement, Shakeel Mohamed, n'était pas disponible pour un commentaire.

«Le Chief Whip a beaucoup plus de privilèges qu'un Deputy Speaker. D'abord, selon le National Assembly Allowances (Amendment) Bill, le premier perçoit Rs 146 000 d'allocations mensuellement, contre Rs 92 000 à un Deputy Speaker. Sans compter qu'il a aussi droit à une berline avec chauffeur et garde du corps», fait ressortir un parlementaire de la majorité.

Le déplacement de plus de 20 000 personnes au concert des trois prêtres chanteurs à Gros-Cailloux, le 30 septembre, semble impacter jusqu'au Parlement. C'est du moins l'analyse de certains députés des deux côtés de la chambre, dimanche 14 octobre, suivant l'annonce, la veille, du remplacement de Bobby Hurreeram par Joe Lesjongard au poste de Deputy Speaker. «Premié minis pé rod kouyon enn parti popilasion», résume ce parlementaire, qui figure parmi les plus vieux routiers de l'Assemblée nationale.

