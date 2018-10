Maroc: Plus de 400 professionnels à la Bourse régionale du tourisme

Plus de 400 professionnels de l'activité touristique et hôtelière prendront part à la première édition de la Bourse régionale du tourisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, prévue les 19 et 20 octobre à Tanger.

Organisé à l'initiative du Conseil régional du tourisme, du Conseil de la région, de la Chambre de commerce, d'industrie et de services et de l'Office national marocain du tourisme, cet évènement verra ainsi la participation de 150 voyagistes et tour-opérateurs de 14 pays, dont l'Espagne, la France, le Portugal, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays du Golfe, la Chine et l'Inde, en plus des opérateurs locaux et des institutionnels, rapporte la MAP.

Dédié à un public entièrement professionnel, cet évènement vise à augmenter les flux des arrivées touristiques des marchés émetteurs internationaux vers la région et à permettre aux professionnels de prospecter de nouvelles opportunités d'affaires et d'approfondir les partenariats déjà créés avec les opérateurs actifs dans la région, selon les organisateurs. Ainsi, la Bourse régionale du tourisme connaîtra l'organisation de trois composantes principales, à savoir un espace "Présentations" qui permettra aux opérateurs marocains et internationaux de mieux connaître l'offre de la région avec des présentations axées notamment sur "Le nouveau port de Tanger ville: Un pont vers le monde", "Écotourisme: Tendances mondiales et offre de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima", "Tourisme de luxe et de bien-être : Offre et opportunités" et "Tourisme d'affaires, de MICE et le Tanger Convention Bureau".

Il s'agit aussi d'un espace "Networking BtoB" avec plus de 3.000 réunions organisées pendant l'événement à travers une programmation chronométrée, l'objectif étant de faciliter la rencontre de l'offre et de la demande et de maximiser les échanges d'affaires entre opérateurs locaux et internationaux, en plus d'un espace "Exposition" avec près de 50 stands mis en place pour les opérateurs souhaitant augmenter leur visibilité, promouvoir davantage leur offre avec les opérateurs rencontrés et approfondir les négociations.

A travers cette première édition, la Bourse régionale du tourisme Tanger-Tétouan-Al Hoceima constituera le début d'un challenge qui consiste en l'installation d'une plus importante compétitivité touristique territoriale et l'adoption d'une approche globale visant à accompagner la région dans son développement.