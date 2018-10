Maroc: L'utilisation des produits chimiques au centre d'un congrès international de toxicologie à Rabat

Les travaux de la 7ème édition du congrès international de toxicologie ont été ouverts, jeudi soir à Rabat, sous le thème "Risque chimique : le citoyen au cœur de l'action", avec la participation d'éminents conférenciers marocains et étrangers.

Organisée par la Société marocaine de toxicologie clinique et analytique (SMTCA), en partenariat avec la Société française de toxicologie analytique (SFTA), la Société de toxicologie clinique (STC) et le Centre anti-poison et de pharmacovigilance du Maroc, cette manifestation de trois jours met la lumière sur les dernières réglementations en vigueur régissant la production, l'utilisation et la gestion des produits chimiques, mais aussi la prévention, la préparation et la riposte aux événements chimiques.

Dans son intervention à cette occasion, la présidente de la SMTCA, Sanae Achour, a souligné que "ce congrès se présente comme un forum d'échange scientifique sur le risque chimique, allant de l'analyse de l'état des lieux et des aspects réglementaires, à l'évaluation du risque chimique relatif aux pesticides, aux métaux lourds et aux drogues de synthèse, jusqu'aux actualités analytiques et aux spécificités du risque chimique dans le milieu professionnel".

A propos du thème, Mme Achour a relevé que "ce signe a été choisi pour discuter des risques chimiques auxquels le citoyen marocain est exposé, faisant savoir, à cet égard, qu'"une session entière a été consacrée pour évoquer la pathologie professionnelle et les risques auxquels sont imposés les artisans marocains.

A cet effet, la présidente de la SMTCA a indiqué que toutes les nouveautés concernant l'analyse toxicologique et son rôle dans la prise en charge du patient intoxiqué ont été également discutées".

De son côté, la présidente de la Société française de toxicologie analytique (SFTA), Anne-Sophie Lemaire Hurtel, a fait remarquer que ce congrès constitue une occasion pour favoriser la synergie entre la France et le Maroc, notant que cette manifestation représente un lieu d'échanges nourris dans un esprit d'ouverture, de convivialité et d'amitié.

Pour sa part, la présidente de la Société française de toxicologie clinique (STC), Magali Labadie, a souligné que le thème de cette édition est d'une importance majeure puisqu'il concerne les risques chimiques et la participation du citoyen dans ce cadre, relevant que "l'objectif est de soigner au mieux les patients qui sont exposés à des toxiques domestiques ou environnementaux" .

Elle a, en outre, précisé que ce congrès "prend tout son sens", puisque les thématiques sur les problèmes toxiques, les plus recherchés et visibles sur Internet, justifient que les scientifiques internationaux se réunissent pour échanger, réfléchir, proposer des mesures de prévention, de prise en charge et alerter les autorités de chaque pays sur les problèmes toxiques actuels, ou ceux de demain.

Les participants à cet événement, venant de différents pays, partageront leurs savoirs et expériences sur des thématiques scientifiques se rapportant aux dernières pratiques en la matière, à savoir "Le risque chimique", "La toxicologie professionnelle", "Exposition aux métaux lourds et pollution environnementale", "Exposition aux pesticides", "Les nouvelles drogues de synthèse" et "Les nouveautés techniques en toxicologie analytique".

Fondée en 2003, la Société marocaine de toxicologie clinique et analytique est une association destinée à regrouper des médecins, pharmaciens, biologistes, vétérinaires, scientifiques et toute autre profession concernée. Elle a pour but d'assurer la promotion de la sécurité et des vigilances sanitaires liées aux risques toxiques, l'amélioration de la prise en charge des sujets intoxiqués et la mise en valeur et le développement de la toxicologie analytique dans la prise en charge des sujets intoxiqués.