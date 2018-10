Maroc: Le Maroc préside au Caire les réunions de la Commission permanente de la culture arabe

Les travaux de construction de la plus haute tour du Maroc et d'Afrique débuteront le 1er novembre 2018 Plus »

Placée sous le thème "Al Qods est palestinienne", cette session discutera également du rôle de la culture dans la consécration de l'identité arabe et le renforcement du sentiment d'appartenance à la nation arabe. Il s'agit aussi de mettre en exergue le rôle de la culture dans la lutte contre les problématiques de l'extrémisme, du fanatisme, du terrorisme et du racisme.

Plusieurs thématiques ont été débattues à cette occasion, notamment l'élaboration de programmes culturels renforçant la coopération entre les Etats membres de la Ligue arabe et la mise en oeuvre de politiques visant à faire connaître les atouts et la particularité du patrimoine culturel arabe.

Des réunions de la commission permanente de la culture arabe se sont tenues, vendredi au Caire, en préparation de la 21ème session du Congrès des ministres arabes de la Culture, prévu les 14 et 15 courant dans la capitale égyptienne. Le Maroc a présidé ces réunions qui ont connu la participation des représentants des pays arabes et de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences.

