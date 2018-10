Madagascar: Immeuble Le Colisée - Une nouvelle galerie commerciale à Ampasanimalo

Les dirigeants et les officiels lors de l'inauguration de l'immeuble « Le Colisée ».

Malgré la crise qui continue de sévir, des opérateurs économiques continuent de croire en un meilleur avenir économique de Madagascar.

Traditionnellement, les grandes galeries commerciales tananariviennes appartiennent à des Indopakistanais ou des Chinois. Mais les promoteurs immobiliers malgaches ne sont pas en reste. A l'instar du groupe Andriamanohisoa qui vient d'ouvrir le tout nouveau Immeuble Le Colisée à Ampasanimalo.

Bons projets

Fier, Hery Rasoloson, le PDG du groupe l'est de ce joyau qu'est Le Colisée. Connu surtout en tant qu'avocat, ce dernier a donc décidé d'investir dans l'immobilier. « Notre objectif est de démontrer que les opérateurs économiques malgaches peuvent réaliser de très bons projets immobiliers » a-t-il déclaré vendredi dernier, lors de l'ouverture du Colisée. En effet, l'immeuble qui se trouve à côté de Shoprite Ampasanimalo (Route de l'Université) est probablement l'un des plus modernes centres commerciaux, d'affaires et de loisir que compte la capitale. Le site comprend quatre étages avec au rez-de-chaussée, une galerie commerciale composée de 33 box grandes tailles aux normes internationales abritant des magasins professionnels spécialisés dans différents secteurs comme la mode, les télécommunications... Les 1er et 2e étages sont réservés à des bureaux. Le troisième étage est un Food Court de 14 box. Enfin le 4e étage est composé d'une salle de sport, SPA, et piscine sur terrasse panoramique. Sans oublier, bien évidemment l'espace réservé aux réceptions, mariages, anniversaires, et séminaires.

Une partie des invités lors de l'inauguration.

Apport personnel

Le Colisée fera en tout cas, le bonheur de la population tananarivienne, en général et du quartier d'Ampasanimalo en particulier. Outre le grand magasin Shoprite, les consommateurs locaux ont désormais droit à un centre commercial qui propose des produits de qualité de différents secteurs. « Nos locataires sont tous des professionnels dans leur secteur d'activité respectif » explique Hery Rasoloson. Les autres niveaux réservés aux bureaux, restaurants et aux loisirs ont été aménagés afin de permettre aux occupants et visiteurs d'accéder à un maximum de confort. Chaque étage s'étalant sur une surface totale de 3000 m². Le Colisée, notons-le, est un projet financé sur apport personnel du propriétaire avec un appui de la BMOI. Outre la promotion immobilière, le Groupe Andriamanohisoa investit également dans l'import-export de matériaux de construction.