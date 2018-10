Madagascar: Madajazzcar - Une fin en apothéose

Les musiciens malgaches accompagnent le batteur américain Philip Maniez.

Après deux dix jours d'euphorie musicale, le rideau est tombé sur le festival international Madajazzcar. Samedi, le concert de clôture s'est tenu au Gymnase couvert de Mahamasina.

Point final sur la 29e édition de Madajazzcar ! Durant ces derniers jours, les artistes et amateurs de jazz ont investi les quatre coins de la Capitale avec un concentré de prestations dans la ville. La symbiose entre ces acteurs culturels en a frappé plus d'un, à l'instar du spectacle qu'a offert la légende du saxophone allemande Sebastien Studnitzky. D'une main de maître, il conquiert son public à l'unanimité de par son charisme et son talent.

Pareil pour Anciens Agents. Avec leurs instruments traditionnels, mélangés avec le jazz, leur musique reste une agréable surprise pour les oreilles. Entre autres, les musiciens malgaches ne sont pas en reste. La relève est assurée avec les jeunes comme le lauréat du tremplin Madajazzcar Or'pair, Sanda Group, avec Sity Rakoto. De leur coté, Samy Andriamanoro et ses compères offrent toujours autant de richesse musicale. Le duo Rolf & Imiangaly ne laisse personne indifférent. Un après-midi teinté d'une ambiance jazz énorme, assez pour rendre heureux les mélomanes.

Cette année, le festival a soufflé un vent musical fort et plein d'entrain à Madagascar. Rassemblant des artistes de différents horizons, tout le monde y a trouvé son compte. Conférence-débat, ateliers de jazz, concerts, spectacles mais surtout des rencontres et des échanges, ont occupé majoritairement le temps des musiciens étrangers. De leur coté, les mélomanes malgaches ont non seulement montré leur savoir-faire, mais ils ont également eu l'opportunité de voir et d'apprécier de grands noms du jazz. D'autres ont eu le privilège de jouer avec leurs idoles et les références du jazz international. Ces journées étaient aussi une découverte autant pour le pays hôte que pour les artistes invités.