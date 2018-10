Madagascar: Filière Génie des procédés chimiques et industriels - Inauguration du laboratoire rénové en décembre

Le salon « Zoom sur le métier d'ingénieur industriel » a intéressé les jeunes pousses à la Grande braderie.

Un signe encourageant en ce qui concerne la contribution du mécénat social à la formation de jeunes professionnels qualifiés. Grâce à l'appui d'entreprises privées et l'organisation de l'évènement « Zoom sur le métier d'ingénieur industriel » les 5 et 6 octobre derniers, lors de la récente édition de la grande braderie, une grande partie des travaux de rénovation du laboratoire de la filière « Génie des procédés chimiques et industriels » (GPCI) à l'Ecole supérieure polytechnique d'Antananarivo sise à Vontovorona, a pu être effectuée. L'inauguration du labo retapé à neuf se fera en décembre prochain. « 13 millions d'ariary ont pu être collectés, les fonds reçus ont servi à la réparation du toit du laboratoire.

Le remplacement des tuyauteries, des paillasses et la réparation de la hotte sont en cours. » rapporte Toavina Andriamanalina, le représentant de l'association des élèves ingénieurs en génie chimique de Madagascar, qui fêtera par ailleurs ses 20 ans d'existence cette année.). Pour information, rappelons que la filière GPCI est une filière porteuse en terme de débouchés (et ce sont les futurs ingénieurs industriels et chimiques qui le disent) !

En effet à la fin du cursus, peu, voire aucun d'entre eux ne sont confrontés à l'inadéquation de l'offre à la demande qui représente une des plus grandes entraves à l'employabilité des jeunes à Madagascar. Mais la GCPI, cela concerne quoi ? Le génie des procédés chimiques et industriels touche à tout ce qui concerne la transformation : les industries agroalimentaires, textiles, cosmétiques, pharmaceutiques, extractives, etc.