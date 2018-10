Madagascar: «Talent Show» - Entre émotion et spectacle

L'euphorie dominait à l'auditorium salle à l'Ecar Faravohitra samedi dernier. Le casting du talent show a commencé une ambiance de fête. Les participants ont plein de dynamismes. Organisé par l'Université GSI, ce concours est jusqu'ici, participé par les étudiants de l'institut. Par ailleurs, comme le nom de l'évènement l'indique, c'est une manière pour montrer le talent. Des jurys comme Mirana de Ry Kala Vazo et Fanojo, une nouvelle génération de la chanson Urbaine, sont venus pour diriger le casting. «Je suis très ému de voir ces étudiants avec une énergie exceptionnelle. Je crois que s'ils exploitent leurs talents, ils vont aller loin » estime Mirana. «C'est dans ce moment comme ceci qu'on trouve des jeunes talentueux. Les jeunes malgaches ont de la capacité», affirme Fanojo. Le casting semble être une phase finale. Tous les participants ont donné leurs maximums. «J'aime chanter depuis mon jeune âge. Talent show est un moyen pour exprimer ma voix. Pour moi, un événement de ce genre est une opportunité à saisir » révèle Cynthia, une étudiante en communication. A part la danse et le chant, une jeune étudiante a fait un théâtre. Elle est le coup de cœur des jurys.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.