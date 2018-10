Madagascar: Victoire des Barea - Les réactions s'enchaînent !

Nicolas Dupuis laisse exploser sa joie mais reste très prudent pour le choc de ce mardi à Vontovorona.

Après cette belle victoire des Barea de samedi à Malabo, les langues se délient pour parler de cet exploit, parfois teinté cependant d'une certaine inquiétude pour l'entraîneur Nicolas Dupuis, qui se confie à Midi Madagasikara.

« Je suis content, mais pas tellement satisfait car c'était un match sérieux sans génie, mais avec beaucoup de rigueur et de courage contre une très bonne équipe équato-guinéenne. Mais que voulez-vous, il faut parfois savoir gagner autrement, mais le plus dur reste à faire et croyez-moi que cela va être difficile. »

Sous un autre angle, Ando Harivola de Fosa Juniors ressort sa fierté d'être Malgache et en parle avec une joie non feinte.

« Je suis heureux et fier car cela va booster encore plus le moral de la troupe et l'orgueil d'être un Malgache. Ils ont déjà un pied à la CAN 2019, et je pense qu'ils vont écrire ce mardi une nouvelle page de l'histoire de notre football. »