Le football est un sport qui unit et les Malgaches ont toujours nourri une véritable passion pour leur équipe nationale. Mais ils n'ont jamais été payés de retour et sont allés de déception en déception car rien n'a été fait pour soutenir les jeunes footballeurs. La défaite a toujours été au rendez-vous et la passion pour ce sport roi s'est éteinte. Les choses ont changé avec l'arrivée d'une nouvelle équipe qui a adopté un nouvel état d'esprit. Autour des Barea s'est créé un véritable esprit de corps. La mentalité a évolué et les amoureux du football ont été conquis par la jeunesse et l'allant de l'ensemble de l'équipe.

Loin de cette campagne électorale pesante, c'est de Guinée Equatoriale que nous est parvenue cette nouvelle de la victoire de notre équipe nationale de football. Les Barea sont entrain de bâtir leur légende, en allant de succès en succès. C'est avec eux que les Malgaches retrouvent ce sens de la communauté et cette fierté qu'ils avaient perdus. Tous se sont réjouis, délaissant les barrières politiques et les querelles de personnes.

