Madagascar: Gare d'Andohatapenaka - Fonctionnement compromis par un litige foncier

Divergences. Par ailleurs, il convient de noter une divergence d'opinion, voire une scission larvée, entre les transporteurs (proprement dits : chauffeurs, etc.) et les leaders de l'union. Les chauffeurs ont effectivement réclamé le retour à la normale des choses, i.e. le retour dans l'enceinte de la gare. Les voyageurs, également directement concernés, ne semblent quant à eux pas être préoccupés outre mesure par les circonstances puisque ce qui leur importe c'est d'arriver à destination. Est-ce par nécessité ou n'ont-t-ils pas réellement le choix que de « faire avec » ? Ce qui ont le choix en tout cas - et leur nombre n'est pas négligeable - optent pour les transports routiers dits haut de gamme, pour justement ne pas avoir à subir ce genre de désagrément. Deux entreprises sont actuellement devenues les références en la matière, et étant donné les circonstances et la prospérité du marché, leur nombre est appelé à augmenter.

En haut lieu . Selon des indiscrétions, le courroux de l'union des coopératives concernées aurait été accentué par le fait que le terrain ait été accordé en haut-lieu à cet étranger. Ainsi, samedi dernier, ils ont décidé de réserver l'accès de l'intérieur de l'enceinte de la gare aux guichetiers. Les clients ont ainsi goûté aux joies du transbordement extérieur comme au « bon vieux temps », à Ambodivona, avec ce que cela implique des risques pour la sécurité des bagages et autres marchandises ; alors que justement, la gare routière est censée avoir été créée pour offrir une qualité de service optimale, sécuritaire et professionnelle aux voyageurs.

