Afrique: Jeux Olympiques Futsal - Une médaille olympique pour l'Egypte

L'équipe masculine de Futsal, engagée aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires, en Argentine, est toujours dans le coup pour une médaille. Victorieuse de la Slovaquie (2-1) lors de son quatrième et dernier match de poule, elle s'est qualifiée pour les demi-finales où elle sera opposée à la Russie. Après un nul avec le pays organisateur (2-2), elle a, tour à tour, battu le Panama (8-3), l'Irak (3-2) et la Slovaquie.

L'autre demi-finale sera un duel latino-américain entre l'Argentine et le Brésil.

Groupe A

07/10/2018 Argentine - Egypte 2-2

09/10/2018 Egypte - Panama 8-3

10/10/2018 Egypte - Irak 3-2

13/10/2018 Egypte - Slovaquie 2-1

Pts

J

G

N

P

p

c

dif

Egypte

10

4

3

1

15

8

+7

Argentine

7

4

2

1

1

19

8

+11

Irak

7

4

2

1

1

12

5

+7

Slovaquie

3

4

1

3

5

12

-7

Panama

1

4

1

3

7

25

-18

Demi-finale

15/10/2018 Egypte - Russie

Dans le tournoi féminin, le Cameroun a du se satisfaire d'une troisième place dans sa poule avec un bilan de 2 victoires contre la République Dominicaine (9-1) et le Chili (5-0) et 2 défaites face au Japon (2-6) et au Portugal (0-6).

Groupe D

07/10/2018 Cameroun - Rép. Dominicaine 9-1

08/10/2018 Japon - Cameroun 6-2

10/10/2018 Portugal - Cameroun 6-0

12/10/2018 Cameroun - Chili 5-0

Pts

J

G

N

P

p

c

dif

Portugal

12

4

4

37

2

+35

Japon

9

4

3

1

16

7

+9

Cameroun

6

4

2

2

16

13

+3

Chili

1

4

1

3

6

27

-21

Rép.Dominicaine

1

4

1

3

6

32

-26

Pts

J

G

N

P

p

c

dif

Egypte

10

4

3

1

15

8

+7

Argentine

7

4

2

1

1

19

8

+11

Irak

7

4

2

1

1

12

5

+7

Slovaquie

3

4

1

3

5

12

-7

Panama

1

4

1

3

7

25

-18

Demi-finale

15/10/2018 Egypte - Russie

Dans le tournoi féminin, le Cameroun a du se satisfaire d'une troisième place dans sa poule avec un bilan de 2 victoires contre la République Dominicaine (9-1) et le Chili (5-0) et 2 défaites face au Japon (2-6) et au Portugal (0-6).

Groupe D

07/10/2018 Cameroun - Rép. Dominicaine 9-1

08/10/2018 Japon - Cameroun 6-2

10/10/2018 Portugal - Cameroun 6-0

12/10/2018 Cameroun - Chili 5-0

Pts

J

G

N

P

p

c

dif

Portugal

12

4

4

37

2

+35

Japon

9

4

3

1

16

7

+9

Cameroun

6

4

2

2

16

13

+3

Chili

1

4

1

3

6

27

-21

Rép.Dominicaine

1

4

1

3

6

32

-26