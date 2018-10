Sénégal: Un concours pour un bon début des StartUp évoluant dans l'agriculture, l'élevage et la pêche

L'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a décerné à la commune… Plus »

Et d'ajouter le Sénégal Start-Up Accelerator est réalisé par le partenaire à but non lucratif de Kosmos Innovation Center, Reach for Change, spécialisé dans les accélérateurs et les incubateurs conçus spécifiquement pour soutenir les entrepreneurs sociaux.

Il souligne que le Kosmos Innovation Center investit dans les jeunes entrepreneurs et les petites entreprises qui ont de grandes idées et qui veulent contribuer au développement de leur pays.

Avant d'ajouter qu'ils recevront une formation individuelle et en groupe avec des experts, des visites organisées dans des entreprises établies et un mentorat professionnel.

Kosmos Innovation Center a lancé un concours national pour soutenir des jeunes entrepreneurs qui ont des idées de projets dans les secteurs de l'agriculture, l'élevage et de la pêche au Sénégal. Les cinq projets les plus innovants recevront chacun une subvention initiale de 2 000 USD, avec la possibilité d'obtenir un financement supplémentaire à la fin du programme afin de mieux démarrer leur activité.

