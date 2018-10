Après trois rencontres sans victoire, le Sénégal a renoué avec le succès en surclassant ce samedi 13 octobre, au stade Léopold Senghor, l'équipe du Soudan lors de la 3ème journée des éliminatoires de la Can 2019. Les Lions se sont imposés sur le score de 3 à 0 et confortent le fauteuil de leader de la poule A. Une place qu'ils se feront fort de valider en cas d'un nouveau succès, dés demain mardi, 16 octobre, face à ces mêmes Crocodiles du Nil, à Khartoum.

Attendus par leur public du stade Léopold Sédar Senghor, les Lions ont répondu présents ce samedi en surclassant le Soudan sur la marque de 3 à 0. Le tarif minimum pour une équipe sénégalaise qui aura largement dominé les débats face aux Crocodiles du Nil plus que dociles.

Avec la cascade de joueurs blessés, quelques appréhensions étaient certes nourries mais l'entraineur Aliou Cissé a dû apporter les changements adéquats au niveau de ses lignes. A côté de l'attaque portée par Mbaye Diagne, Mbaye Niang, Sadio Mané et Diao Baldé Keita, un milieu de terrain regroupé autour de Idrissa Gana Guèye et Alfred Ndiaye, c'est aussi une paire centrale presque inédite avec Cheikhou Kouyaté-Pape Abdou Cissé qui s'est dressée devant l'adversaire soudanais du reste très limité dans le jeu.

Malgré la nette domination dans la possession, le Sénégal a attendu la 15e minute pour trouver la faille. Sur une perte de balle, Sadio Mané trouve l'ouverture en introduisant Diao Baldé Keita. Seul devant les buts, l'attaquant des Lions tergiverse et voit son tir détourner. Mais les Lions récupèrent vite le ballon.

A la réception d'un centre Mbaye Niang parvient à remettre le ballon dans la surface. Le défenseur Pape Abdou Cissé monté aux avants postes, profitera d'un ballon relâché par le portier Soudanais pour jaillir et rabattre de la tête le ballon dans les buts (17e min ; 1-0).

Moins d'une minute après, Sadio Mané entre dans la surface, fixe toute la défense et envoie une lumineuse passe à Idrissa Gana Guèye. En pleine course, le milieu de terrain se jette pour tacler le ballon dans les filets (2-0 ; 18e min).

Dominateurs, les Lions vont se procurer nombre d'occasions sans pour autant trouver la faille. Comme sur ce tir de Mbaye Niang pas très bien appuyé (34e) ou encore sur cette faute commise sur Sadio Mané (37e min) que l'arbitre refusera de siffler le penalty (37e).

Personne n'aurait à redire si le score était un peu plus corsé. Mais si la bande à Sadio Mané avait tout simplement concrétisé ces nettes occasions qu'ils se sont procurés. A la fin de cette première mi-temps, il n'en a effet pas manqué en deuxième période. Si Mbaye Diagne trouve le poteau sur un centre de Sadio Mané (47e), son partenaire Mbaye Niang se montrera plus en réussite lors qu'il s'infiltre sur la surface pour envoyer un tir croisé et clôturer la marque (50e min ; 3-0).

Après Sidy Sarr qui a pris dès la 43e minute la place de Idrissa Gana Guèye blessé, Aliou Cissé fait entrer Opa Nguette à la place de Mbaye Niang et Amath Ndiaye Diédhiou pour Mbaye Diagne (74e). Mais les Lions ratent encore l'occasion d'aggraver la marque comme sur ce tir du latéral Racine Coly détourné par le portier et sur ce tir croisé de Diao Baldé (83e min). Sadio Mané sera également à deux doigts de s'offrir le but du 4 à 0 si son tir était bien cadré (87e). Les Lions devront finalement se suffire de ce résultat de 3 à 0.

Un bon viatique pour Khartoum

Ce qui reste un bon viatique avant de s'envoler pour Khartoum hier, dimanche 14 octobre. Le Sénégal pourra au sortir de cette seconde confrontation composter son ticket pour la Can 2019 avant même de livrer les dernières rencontres contre la Gunée équatoriale et Madagacar. Les Lions reprennent la première place du groupe A à la différence de buts (7 points +6). Madagascar, qui a battu ce samedi, la Guinée équatoriale (1-0) reste deuxième de la poule avec le même nombre de points. La Guinée équatoriale et le Soudan restent à la 3e place et 4e place.

REACTIONS...

CHEIKHOU KOUYATE CAPITAINE DES LIONS : «Ce succès est bon pour la suite»

«Ça faisait quelques matches qu'on n'avait plus gagnés. Ce succès est bon pour la suite. On sait que le plus difficile est à venir. On va bien récupérer pour être frais pour le match retour à Khartoum (demain mardi, Ndlr). Pape Abou Cissé, on le connait. On sait que c'est un guerrier et il s'est bien adapté. En football, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Je le félicite pour le match qu'il a fait. On remercie le public. Pour qu'on aille loin, on a besoin d'eux puisque tout seul, on ne peut rien faire».

ALFRED NDIAYE MILIEU DE TERRAIN DES LIONS : «On n'a pas fait le match parfait»

«Rien n'est parfait ! On a fait un bon match en gagnant par trois buts d'écart mais on n'a pas fait le match parfait. On a eu beaucoup d'occasions qu'on aurait pu marquer. On a été bien organisé. Tactiquement, on a été bon, on a essayé d'imposer notre rythme et notre jeu à nous. Contre Madagascar, je pense qu'on ne l'a pas assez fait. On n'a pas réussi à gagner alors qu'on a une meilleure équipe que Madagascar. Mon rôle est de se battre sur tous les ballons, de récupérer le ballon et le rendre à nos joueurs offensifs. On s'attend à un match plus compliqué mardi parce qu'ils seront chez eux, devant leur public. Ce sera à nous de mettre la bonne intensité d'entrée pour faire un bon match».

RACINE COLY DEFENSEUR LATERALE DES LIONS : «J'ai saisi ma chance»

«Le coach m'a fait confiance et je crois que j'ai saisi ma chance. Je suis vraiment content de l'issue de ce match. Je ne m'attendais pas à ma convocation. En plus de cela, on me titularise dès ma première sélection. Je suis vraiment ému. Le match retour, c'est dans moins de trois jours. On va essayer de bien récupérer et de bien préparer ce match retour. On ira là-bas avec l'objectif de ramener les trois points».

PAPE ABOU CISSE, DEFENSEUR DES LIONS : «Le coach a confiance en moi»

«C'est le footall. Je suis un compétiteur. Je me suis toujours entraîné et le coach a eu confiance en moi. Je ne sais pas encore si j'ai gagné ma place. J'ai été un remplaçant. Je souhaite un prompt rétablissement aux joueurs blessés. On a encore besoins d'eux. Nous préparons le match retour et il faudra décrocher les 3 points »

MBAYE DIAGNE ATTAQUANT DES LIONS : «Le plus important, nous l'avons fait»

« J'ai tout fait pour marquer aujourd'hui (samedi, Ndlr) et rendre la victoire plus belle, mais je n'ai pas pu. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Le plus important, nous l'avons fait. C'était de gagner et d'empocher les trois points».