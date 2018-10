Ouganda: Glissement de terrain - Au moins 40 morts

Pas de faux pas pour l'Ouganda en cette troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les… Plus »

Cette catastrophe survenue au pied du Mont Elgon, non loin de la frontière entre l'Ouganda et le Kenya, vient rappeler d'autres glissements précédents ayant affecté cette région confrontée à la déforestation de la région.

La Croix-rouge locale a indiqué avoir dépêché sur place des équipes de secours et du matériel pour apporter assistance aux populations sinistrées. Mais, sa porte-parole, Irene Nakasiita en appelle à plus de patience pour avoir un bilan humain exact de la catastrophe. «Nous devons attendre que soit réalisée une évaluation afin de savoir combien de personnes sont portées disparues», a-t-elle recommandé.

Les intempéries survenues jeudi soir dans le sous-comté de Bakalasi dans le district de Bududa à l'est de l'Ouganda ont laissé des dégâts sur leur passage. Wilson Watira, président de ce district, a indiqué qu'au moins 40 corps ont déjà été extraits des décombres et que les recherches se poursuivent pour pouvoir retrouver d'autres victimes toujours coincées dans les décombres.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.