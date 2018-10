Sénégal: La FAO décerne le prix de la meilleure politique agricole à la commune de Ndiob

"Nous avons ouvert des pistes de production, une voie pastorale pour permettre aux éleveurs qui quittent le Ferlo d'y circuler et éviter les conflits entre éleveurs et cultivateurs", a-t-il encore fait savoir.

Il a également annoncé la mise en place dans sa commune, des kiosques de commercialisation et de vente d'aliments à base de céréales locales. Sur le plan de l'élevage, il a indiqué, la commune s'est dotée d'un foirail, "sans doute le plus grand de la région".

Selon lui, l'utilisation de l'engrais organique a permis d'augmenter le rendement agricole à l'hectare de 350 kilogrammes à plus de 1000 kilogrammes en moyenne et des pics de 1500 kg à l'hectare dans certains villages.

Oumar Bâ a ajouté que sa collectivité a pu redresser la barre depuis quelques années, grâce à l'agro-écologie, l'agriculture saine et durable et la formation des agriculteurs à l'usage du compost.

"Notre commune par le passé a connu l'autosuffisance et la résilience. Mais, malheureusement, on a perdu cette autosuffisance à cause des effets conjugués de la sécheresse, de l'usage intempestif des pesticides chimiques de synthèses, et de mauvaises politiques agricoles", a déploré le maire.

Cette vision, a-t-il dit, est partie de l'évidence que l'agriculture et l'élevage doivent impulser le développement économique des communes. De même, c'est "une vision verte, résiliente à travers un processus de développement endogène, inclusive, respectueuse des droits de personnes vulnérables et de l'environnement", s'est réjoui le maire de Ndiob.

