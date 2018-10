Angola: Lutte contre l'exploitation artisanale des diamants

Luanda — Le gouvernement angolais a réaffirmé le défi de lutter contre l'immigration illégale, l'exploitation et le trafic illicite des diamants jusque 2020, à travers l'opération dénommée « transparence » conduite par les organes de sécurité et d'ordre interne, a indiqué samedi, le gouverneur de Lunda Norte, Ernesto Muangala.

Durant la conférence de presse au cours de laquelle, il a présenté le bilan préliminaire de l'opération débutée le 25 septembre dernier, il a précisé les maisons de vente des diamants avaient été fermées et leurs responsables arrêtés, outre l'expulsion des immigrants dans les provinces de Lunda Norte, Lunda Sul, Cuando Cubango, Moxico, Malanje, Uíge et Bié.

Le gouverneur a justifié la réalisation de l'opération qui a déjà détenu plus de 200 mille étrangers illégaux pour organiser l'exploration semi-industrielle des diamants dans le pays.

Démarrée sous l'initiative du Président de la République, l'opération « transparence » prévoit d'expulser tout étranger en situation irrégulière dans le pays, et qui finance l'exploration artisanale des diamants, et de punir les citoyens nationaux qui encouragent l'immigration illégale mettant en danger la souveraineté angolaise et l'économie nationale.

Jusqu'aujourd'hui, le processus qui a culminé à la fermeture de plus de 100 maisons de commercialisation illégale de diamants à Lunda Norte, dans les municipalités de Lucapa, Cuango, Cangulo et Xá Muteba, 200 mille immigrants illégaux ont abandonné volontairement le pays alors que 7 mille avaient été rapatriés dont la plupart vers la République Démocratique du Congo (RDC), et un nombre réduit des citoyens du Congo, du Mali , de l'Érythrée et de la Mauritanie.

Les biens saisis lors de l'opération « transparence » seront mis en gage par l'Etat angolais à l'exception de ceux jugés légaux, au moyen de la procédure administrative, indique le gouverneur local.

En ce moment où se déroule encore ce processus visant à discipliner l'extraction artisanale des diamants dominée par les citoyens de la RD Congo, ce pays qui partage une frontière de 770 kilomètres, 120 desquels fluviaux, le gouvernement provincial a cessé d'octroyer les licences. Jusqu'en 2017, 100 licences d'exploitation avaient été émises.

Depuis le début de l'opération « transparence » du 25 septembre au 4 octobre courant ont été récupérés 3.000 diamants de différents carats, 80 mille dollars américains, 2 millions 500 kwanzas, outre la détention de 150 voitures de diverses marques utilisées dans les sites d'exploitation artisanale de diamants.