Algérie: Cinq généraux placés en détention pour des malversations présumées

Le flux migratoire vers l'Afrique du Nord risque de connaitre des développements "plus inquiétants"… Plus »

Ces généraux ont été mis à la retraite dans le cadre d'une vague de limogeages lancée il y a plusieurs mois en Algérie et voulue par le président Abdelaziz Bouteflika. Vague qui suscite de nombreuses questions. D'autant plus que l'année 2019 sera une année d'élection présidentielle en Algérie. Un scrutin déjà marqué par l'incertitude autour d'un cinquième mandat du président Bouteflika. Agé de 81 ans, Abdelaziz Bouteflika est absent de la vie politique en raison de sa maladie, qui l'a beaucoup affaibli.

La presse algérienne révèle les noms de ces généraux à qui on a retiré leur passeport. Il s'agit du général Menad Nouba, ex-commandant de la gendarmerie nationale, les généraux Habib Chentouf, Saïd Bey et Abderrazak Chérif, anciens chefs de régions militaires, et le général Boudjemaâ Boudouaour, ex-directeur des finances au ministère de la Défense.

