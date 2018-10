Ile Maurice: Lottotech - Les employés formés à reconnaitre les signes d'addiction au jeu

Une formation qui s'est étendue sur trois jours. Outre la détection des joueurs à risques et reconnaitre les signes d'addictions, elle a aussi expliqué comment dissiper les idées reçues autour du jeu et comment engager une communication avec un joueur en difficulté et le guider vers une prise en charge appropriée.

«Ces employés ont un contact direct avec le public et de ce fait, il est important qu'ils sachent guider les joueurs à se fixer des limites et prendre des décisions éclairés.» C'est la raison pour laquelle Lottotech a organisé une formation d'«appropriate response training» en collaboration avec la psychologue clinicienne Pascale Bodet.

