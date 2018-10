Ile Maurice: Rashad Daureeawoo - «Il faut moderniser la MBA Act»

Il veut moderniser le système judiciaire. Rashad Daureeawoo, Senior Counsel et président de la Middle Temple Association (Mauritius), estime qu'il est l'heure d'avoir une High Court of Appeal à Maurice. Il a aussi invité le Bar Council à revoir la Mauritius Bar Association (MBA) Act afin d'imposer plus de discipline aux avocats.

«Le Privy Council est réservé aux riches. 90 % des gens modestes n'y ont pas accès», a déclaré Rashad Daureeawoo lors d'une conférence de presse à Port-Louis ce lundi 15 octobre. Raison pour laquelle il préconise la création d'une High Court of Appeal à Maurice. Cette idée n'est pas nouvelle. Le Senior Counsel rappelle que cette proposition avait déjà été formulée par Lord Mackay lorsqu'il avait soumis son rapport sur la structure judiciaire à Maurice.

La Legal Aid

Roopsoodha Busgeet, secrétaire de l'association, est, pour sa part, revenue sur le montant payé aux avocats pour la Legal Aid. «Ces frais doivent être ramenés à un montant raisonnable car actuellement, pour une affaire devant la cour intermédiaire, ils touchent environ Rs 900. Pour une affaire en Cour suprême, le montant varie entre Rs 400 et Rs 900», dit-il.

De poursuivre qu'«en Irlande, cette somme est d'environ 300 livres sterling. Si les avocats se battent sur ce point en Angleterre et en Irlande, pourquoi ne le faisons-nous pas à Maurice ?» a-t-elle demandé. Les affaires qui se passent à Rodrigues ont aussi été évoquées. Selon Rashad Daureeawoo, les avocats doivent payer eux-mêmes leurs voyages.

«Nous invitons le Bar Council à amender cette loi afin de promouvoir et garantir les intérêts du barreau»

La MBA Act était également au centre de cette conférence de presse. «Cette loi, passée en 1957, doit être modernisée», a affirmé Rachad Daureeawoo. «Nous invitons le Bar Council à amender cette loi afin de promouvoir et garantir les intérêts du barreau», a-t-il poursuivi. Selon lui, cela donnera une nouvelle impulsion aux 1 000 avocats qui sont membres du barreau.

Et les juges

Dans la foulée, le président de l'association est aussi revenu sur le sujet de la nomination et la sélection des juges. Selon lui, il faudrait que le système soit plus transparent. «Il faut que l'avis d'un représentant du Bar Council et de la Law Association soit sollicité avant de nommer quelqu'un», a-t-il fait savoir. Cela apporterait plus de transparence dans ce processus.

De plus, il préconise la création d'un Judicial Conduct Investigative Office pour enquêter sur les conduites qui ne font pas honneur à la profession. «Dans toutes les professions, il y a des brebis galeuses. Mais il ne faut pas faire des attaques sans fondement. Ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire.»