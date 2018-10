Afrique: Le public a joué sa partition

La défense des Flammes du Malawi va finir par céder à la 63e. Le capitaine des Lions indomptables, Eric Maxim Choupo-Moting, d'une frappe sèche, délivre Mfandena. Le public en redemande. Il réclame à cor et à cri l'entrée de Faï Collins en lieu et place de Jérôme Onguene en difficulté depuis le début de la rencontre. L'entrée du défenseur de Standard de Liège fait revivre son couloir. Pour la satisfaction du public qui n'a certainement regretté d'avoir fait le déplacement.

Les milliers de supporters se montrent de plus en plus impatients. Les Lions indomptables reprennent la partie sous cette pression. La moindre bourde de leur part est sanctionnée par des sifflets. Dans le camp d'en face, on sent la fatigue et la fébrilité s'installer.

