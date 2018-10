Afrique: Education - Olusegun Obasanjo appelle à la création d'un fonds africain

Dans son allocution, le professeur Benedict Oramah, président d'Afreximbank, a déclaré que le plus grand problème de l'Afrique était la négligence de l'Afrique par les Africains. Avant d'ajouter que l'appel à la création d'un fonds africain pour l'éducation devrait être perçu comme un appel à l'action de tous et a promis que, même si l'éducation n'était pas un mandat d'Afreximbank, la Banque soutiendrait les efforts visant à en garantir la création.

Le président Obasanjo, exposant son soutien au fonds africain pour l'éducation, a fait valoir que les ressources financières ne manquaient pas pour les bonnes causes en Afrique. Selon lui, les gens voulaient seulement savoir que leur argent irait là où il était censé aller et que cet argent serait correctement comptabilisé.Il a ajouté qu'il incombait aux Africains de développer leur continent, affirmant que "l'Afrique est l'architecte de son propre avenir".

Il a noté que les trois quarts des enfants africains ne terminaient pas actuellement leurs études secondaires et a déclaré qu'avec un fonds africain pour l'éducation et l'engagement des dirigeants africains, le continent serait transformé en une économie à revenus moyens à élevés.

Ils ont appelé les dirigeants africains à soutenir le fonds et à s'engager à responsabiliser et financer chaque enfant africain afin qu'il reste à l'école jusqu'à la fin de ses études secondaires.

