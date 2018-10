Cote d'Ivoire: Arménie - Les échos de la visite de Duncan

Le vice-Président de la République, S.E.M. Daniel Kablan DUNCAN, a participé aux travaux du XVIIè Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), les 11 et 12 octobre, en Arménie où il représentait le Chef de l'Etat, S.E.M. Alassane OUATTARA.

Le sommet qui s'est déroulé au Complexe Sportif et de Concerts Karen Demirdjian (CSC), autour du thème « Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité : Source de paix et de prospérité pour l'espace francophone », a vu l'élection de la candidate africaine au secrétariat générale de l'OIF, en la personne de la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Mme Louise MUSHIKIWABO.

D'une façon générale, on peut retenir des échanges que les chefs d'Etat et de gouvernement de l'OIF sont tous unanimes qu'il est plus que jamais nécessaire pour l'organisation de faire sa mue, au-delà du partage de la langue et de la culture, pour s'atteler davantage aux problématiques de la démocratie, du respect des de l'Homme, du développement économique et de gouvernance pour une croissance inclusive, une communauté plus solidaire et de partage, comme l'invoquent le thème du sommet ainsi que l'organisation du forum économique et du forum sur l'économie numérique en prélude au sommet.

Durant son séjour, le vice-Président DUNCAN a, en marge du sommet, eu plusieurs entretiens bilatéraux, notamment avec le président de l'Assemblée parlementaire francophone, M. Jacques CHAGNON, par ailleurs le Président de l'Assemblée nationale du Québec, avec le Premier ministre du Québec, avec le vice-Premier ministre du Kosovo, ainsi qu'avec les dirigeants de la compagnie Yandex, spécialisée dans le transport en commun et qui ambitionne de contribuer au relèvement du niveau et de la qualité du service des taxis à Abidjan.

Le vice-Président a par ailleurs reçu en audience une délégation de la plateforme internationale des Réseaux Jeunesses Francophones dont le coordonnateur est un jeune Ivoirien brillant, Ibrahima BIABATE.

Il a également accordé à TV5Monde une interview au cours de laquelle il a dit tout l'intérêt que la Côte d'Ivoire porte au thème du sommet, à savoir le vivre-ensemble qui, a-t-il affirmé, doit aussi passer par la formation et l'insertion de la jeunesse qui doit assurer la relève ; d'où la nécessité d'investir davantage dans des secteurs d'avenir comme les TICs pour ainsi réduire la fracture numérique.

Avant de regagner Abidjan ce 12 octobre, le vice-Président de la République effectué une visite du village de la Francophonie dressé ben plein cœur de Erevan où il est allé constater avec grand plaisir que le stand Côte d'Ivoire refusait du monde.

Le vice-Président DUCAN était à la tête d'une forte délégation composé notamment du ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kouakou BANDAMAN, du ministre en charge des VIIIè Jeux de la Francophonie, M. Robert Beugré MAMBE, et du Conseiller du Président de la République chargé des Relations avec le Système des Nations Unies et les Institutions internationales africaines, M. Roland Adjo LESSING.