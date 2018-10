Burundi: Le pays accuse la Belgique de la mort d'une figure de l'indépendance en 1961

La Belgique, de son côté, s'est dite ouverte au réexamen « sans tabous » de cette période « y compris les faits les plus tragiques ». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a cependant mis en garde contre toute « instrumentalisation » de l'histoire, « y compris les faits les plus tragiques ».

La responsabilité de la Belgique dans le meurtre de ce héros de l'indépendance plane depuis des années sur la Belgique sans n'avoir jamais été vraiment prouvée. Elle fait partie de l'imaginaire des Burundais entre autres, car en 1961, quand le fonctionnaire belge le plus haut placé au Burundi se rend à la morgue pour voir le corps du prince, la mère de ce dernier le croise et le gifle. Cet évènement accrédite donc la thèse d'un complot belge sans que les historiens ne se soient jamais vraiment penchés dessus.

