Angola: Le Chef de l'Etat contre l'utilisation de la religion pour un enrichissement facile

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré lundi, à Luanda, que l'Exécutif ne tolérerait pas l'utilisation de la religion pour extorquer des croyants et s'enrichir facilement.

Dans son adresse à la nation à l'ouverture de la nouvelle année parlementaire, il a déclaré que le Gouvernement condamnait l'usage de la religion par des personnes sans scrupules qui, sous le couvert de la foi, cherchaient à s'enrichir facilement en extorquant de l'argent aux fidèles déjà pauvres, en leur promettant de miracles qui ne se réalisent jamais et avec des pratiques qui portent atteinte à la dignité humaine, à la santé et à leur vie.

Pour João Lourenço, l'État a l'obligation de protéger les citoyens contre les actes de ces personnes, qui font tout pour atteindre leurs objectifs.

À ce sujet, il a annoncé plusieurs mesures visant à mettre fin à la situation de "vrai chaos" et au désordre qui caractérisent le phénomène religieux en Angola.

Il a dit qu'il ne devrait pas permettre que des choses "sacrées et de grande responsabilité", telles que la religion et le nom de Dieu, soient banalisées, profanées et deviennent un commerce d'âmes, sans règles ni principes.

Le chef de l'exécutif a appelé à l'intervention de toute la société pour lutter contre le phénomène religieux illégal.

Le Gouvernement vient de dissoudre les plates-formes œcuméniques du pays, dans le cadre d'une mesure visant à normaliser l'exercice de la liberté de religion, de conviction et de culte prévue par la Constitution de la République.

Les confessions religieuses divisées mais qui ne violent pas la loi et les bonnes coutumes doivent, dans un délai de 30 jours, surmonter leur différend conformément à la n°2/04, du 31 mai.

En ce qui concerne les confessions religieuses reconnues, elles doivent respecter la loi et les bonnes coutumes, en s'abstenant de faire de la propagande mensongère dans leurs cultes, ainsi que des pratiques et actes qui portent atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels des citoyens.