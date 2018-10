Ile Maurice: Shelter - Trois adolescentes fuguent

Elles auraient profité d'un moment d'inattention pour prendre la fuite du Shelter for Women and Children in Distress, à Forest-Side. Trois adolescentes, dont deux sœurs, âgées de 13, 14 et 15 ans respectivement sont actuellement recherchées. Les faits remontent au samedi 13 octobre.

Il a suffi que le membre du personnel qui les surveillait réponde à un coup de téléphone pour qu'elles s'éclipsent. «Elles auraient planifié leur coup. Les deux sœurs de 14 et 15 ans ont influencé la plus jeune», explique Sheela Baguant, présidente de l'abri. Elle précise que l'adolescente de 13 ans est arrivée au shelter deux ans de cela et qu'il n'y a jamais eu de problème avec elle auparavant.

A la rue

Les deux sœurs sont, elles, arrivées au Shelter for Women and Children in Distress trois mois de cela. «Elles nous ont raconté qu'elles étaient à la rue. Lorsqu'un enfant est à la rue, il est exposé à toutes sortes de chose. Il peut tenter d'autres enfants à en faire autant», déclare Sheela Baguant.

La présidente de l'abri déplore le fait que la Child Development Unit (CDU) donne très peu d'informations aux gérantes des shelters lorsqu'un enfant leur est confié. La semaine dernière, les deux sœurs avaient exprimé le souhait d'avoir de la visite. La direction de l'abri en a transmis le message à la CDU.