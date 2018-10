Ile Maurice: Uber - La résistance s'organise alors que le système inspire des start-up locales

Elles auraient profité d'un moment d'inattention pour prendre la fuite du Shelter for Women and Children in… Plus »

«MyChauffeur App», de Rose Hill Transport Ltd, permet de choisir plusieurs fonctions, dont d'avoir un Bob pour conduire sa voiture. Le chauffeur vient sur une mobylette électrique pliable. Il y a aussi le service de chauffeur depuis son domicile. «Book My Cab» aussi fonctionnait jusqu'à récemment. Le système est suspendu temporairement, vu que la compagnie veut offrir un service sur le modèle d'Uber.

«Alalila.mu» fonctionne comme Yugo, sur le même principe de la base d'opération et balisage d'un rayon dans lequel le client recherche un taxi. Toutefois, le montant pris sur les réservations n'est pas précisé. L'application mobile et le site web permettent de faire le booking.

La compagnie permet à un chauffeur détenteur d'une licence de véhiculer des personnes sans restriction et sans base d'opération. La compagnie privilégie les chauffeurs privés et tous ceux qui sont en règle avec un permis de conduire. Uber fonctionne par géolocalisation. Elle permet aux chauffeurs de répondre à une sollicitation d'un utilisateur. Les tarifs sont calculés selon un algorithme basé sur les frais de service et une commission de 20 à 25 %.

Uber, de son côté, propose aussi un service de réservation. Ce système permet à n'importe qui de devenir chauffeur Uber. Il suffit d'avoir une voiture, selon les pré-requis, et un smartphone. Il faut également que le service soit déjà activé dans le pays. Or, tel n'est pas le cas à Maurice. Même si le géant veut exploiter notre pays.

