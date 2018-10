Au Burkina Faso, cela fait 31 ans que le capitaine Thomas Sankara et 12 de ses camarades ont été… Plus »

Parrain de cette commémoration, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango a salué la mémoire du président «assassiné». «Il fut un grand panafricaniste qui a sacrifié sa vie pour l'homme noir et le continent africain. Je profite de cet instant pour saluer l'engagement de tous les patriotes qui œuvrent sans relâche partout dans le monde à perpétuer l'idéal pour lequel le président Thomas Sankara s'est battu. L'activité de ce matin est la preuve qu'il n'est pas mort» a laissé entendre le ministre Sango.

De la statue qui sera érigée, l'artiste-sculpteur, Jean Luc Bambara a précisé que la construction s'effectuera en deux phases. «Elle sera géante de 5mètres de long, en bronze et réalisée à partir de la technique de la cire perdue, c'est la phase 1. En deuxième phase, la statue sera montée sur un socle en béton d'une hauteur de 3 mètres proportionnellement calculée pour qu'elle soit intégrée dans le plan final du mémorial. Ce sera un socle en forme pyramidale à 4 faces et sur chaque face sera disposée des bustes en haut relief les visages incrustés des compagnons de Thomas Sankara» a-t-il expliqué.

«Cette cérémonie symbolique de la pose de la première pierre sur laquelle doit reposer la statue géante de Thomas Sankara et les bustes de ses douze compagnons est la matérialisation complète du réveil du phénix pour que tous ses héritiers de par le monde, aient un lieu de rencontre, d'inspiration, de ressourcement de l'idéal du président Thomas Sankara afin de continuer à oser inventer la lumière» a déclaré le colonel Bernard Sanou, président du comité international mémorial Thomas Sankara. Selon lui, l'avènement de cet espace constituera un environnement assaini et de créativité ouvert à tous les hommes épris de paix, de fraternité et d'amour.

L'occasion a été donnée à la famille, aux membres du gouvernement, aux amis et proches du président Thomas Sankara de remémorer le «sacrifice ultime» que le président du Conseil national de la révolution a accepté d'assumer avec «lucidité, courage et dignité».

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.