Congo-Kinshasa: Ebola en RDC - L'OMS convoque un Comité d'urgence du Règlement sanitaire international

Il y a eu quatre nouveaux cas confirmés, dont deux à Beni, un à Masereka et à Butembo. Ce qui fait que le nombre de cas confirmés à Beni a dépassé le nombre de cas confirmés à Mangina, l'épicentre. Selon Kinshasa, cinq nouveaux décès de cas confirmés, dont deux à Beni, deux à Mabalako et un à Butembo.

Sur le terrain, l'épidémie d'Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri a dépassé le cap des 200 cas et 100 décès. Selon le dernier rapport de situation épidémiologique de la Maladie à Virus Ebola en date du 13 octobre 2018, au total, 211 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 176 confirmés et 35 probables.

L'OMS expliquait avoir modifié « son évaluation des risques de l'épidémie d'Ebola en RDC en raison des facteurs de risque potentiels de transmission d'Ebola aux niveaux national et régional, dont les liaisons de transport et les mouvements de population ».

Les recommandations et avis du Comité seront publiés sur le site Web de l'OMS et lors d'une conférence de presse le même jour.

