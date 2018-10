Cote d'Ivoire: Congrès PDCI à Daoukro - Nous opposer par tout moyen aux résolutions (Adjoumani)

Kobenan Kouassi Adjoumani, vainqueur de l'élection du conseil régional a animé une conférence de presse le dimanche 14 Octobre 2018 à Bondoukou à la suite d'une cérémonie de reconnaissance aux populations. Il a promis de s'opposer aux résolutions qui sortiront du congrès du Pdci.

Le président élu du conseil régional du Gontoungo, et président exécutif du mouvement Sur les traces d'Houphouët Boigny, a fait savoir que ce congrès était illégal : « Ce congrès ne respecte pas les normes règlementaires du parti. L'article 35 de nos statuts stipule que les congrès extraordinaires se tiennent entre deux congrès ordinaires. Or depuis le 05 Octobre que le mandat du président Henri Konan Bédié est terminé. Mais les gens l'ont tellement induit en erreur qu'il (Ndlr Bédié) fonctionne dans l'illégalité. Il fonctionne dans l'illégalité parce que justement le congrès ordinaire ne s'est pas tenu. Mais convoquer un congrès extraordinaire en dehors de l'intervalle qui est prescrit dans ce statut au niveau de l'article 35, c'est fouler au pied les règles qui guident notre parti. C'est pour cela que nous allons nous opposer par tout moyen aux résolutions qui vont sortir de ce congrès ».

Concernant sa victoire à cette élection, Adjoumani Kobenan a indiqué que cela est la confirmation de sa légitimité dans la région, en plus du fait qu'elle constitue un témoignage de l'adhésion de la base au parti unifié : « Après la proclamation des résultats, c'est un homme heureux que vous découvrez à présent. Mais, je voudrais rendre hommage à Dieu pour nous avoir permis de sortir grandi de ces élections. Et lorsque je vois ce résultat, je me dis finalement c'est moi qui suis dans le vrai. Beaucoup de gens m'ont maudit sous prétexte que j'étais en train de vendre l'héritage d'Houphouët Boigny. Mais je sais que de là-haut, Houphouët Boigny nous regarde tous (... ) Le résultat est là, clair 12500 voies de différence, cela veut dire que c'est moi Adjoumani qui suis dans le vrai. Je suis d'autant plus dans le vrai que mes parents viennent de me traduire toute leur reconnaissance, et tout leur soutien dans la voie que j'ai choisie, à savoir faire la promotion de l'houphouétisme à travers Sur les traces d'Houphouët. Pour moi, c'est une grande victoire. C'était un grand défi. D'abord pour ceux qui voulaient me voir tomber. Si j'avais perdu ces élections, cela allait être vraiment un déclic qui allait changer ma vie politique. J'ai gagné, c'est une nouvelle orientation qui va être donnée à la politique pour moi et pour le Rhdp ».