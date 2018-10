Cote d'Ivoire: Transport aérien - Plus de 200 aéroports peaufinent leur sûreté à Abidjan

Du 13 au 19 octobre, l'Association des plateformes aéroportuaires d'Afrique tient sa 27e Assemblée générale dans la capitale ivoirienne.

Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody abrite depuis le samedi 13 octobre, la 27e Assemblée générale annuelle de la Conférence régionale section Afrique et l'Exposition du Conseil international des aéroports (Aci-Afrique), pour la deuxième fois.

« Un honneur pour la plateforme aéroportuaire ivoirienne, notamment l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan qui s'érige comme un hub régional avec des performances à saluer », à en croire le directeur de cabinet du ministre des Transports, Soro Bakary Benjamin, représentant le gouvernement.

Se réjouissant, par la même occasion, de la présence à la cérémonie officielle d'ouverture, le dimanche 14 octobre, à la Patinoire du palace abidjanais susmentionné transformé en véritable parc d'exposition, de plus de 200 managers d'aéroports représentant 47 pays qui participent aux travaux axés sur le thème de « La sûreté et la sécurité des aéroports en Afrique: enjeux et défis ».

Au total, au dire du Pca d'Aeria, la régie régalienne de gestion de l'aéroport d'Abidjan et cheville ouvrière des présentes assises, le général Abdoulaye Coulibaly, « la destination ivoirienne peut être fière de l'essor du transport aérien et de l'activité touristique impulsés par le Président Alassane Ouattara et son gouvernement d'accueillir plus de 400 professionnels dont des organisations gouvernementales, des compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques, des experts de l'aviation... ».

La sécurité a un coup !

Concernant la thématique, il importe de dire que « la question de la sûreté et de la sécurité est devenue un enjeu majeur dans les aéroports africains. Nous sommes dans un environnement concurrentiel mais nous sommes complémentaires », a souligné Gilles Darriau, Directeur général d'Aeria. Avant d'indiquer que « la sécurité a un coup », et ce, à l'aune de l'exemple abidjanais.

En effet, à l'en croire, «A Abidjan, Aeria a déployé depuis cinq ans un plan de renforcement de la sûreté et de la sécurité adossé à un budget de 55 milliards de F Cfa. Le choix d'Abidjan est une fierté pour Côte d'Ivoire qui voit l'occasion de confirmer la place d'Abidjan comme hub du transport aérien en Afrique de l'Ouest et Central. Aujourd'hui certifié Tsa et Oaci, l'aéroport d'Abidjan a passé la barre de 2 millions de voyageurs par an. Performance à laquelle la compagnie Air Côte d'Ivoire avec plus de 800 mille voyageurs en 2017 a fortement contribué».

L'expertise ivoirienne reconnue avec Masterclays

Le Conseil international des Aéroports, faut-il le noter, est l'organe directeur de l'Association mondiale des Aéroports en vue de renforcer la coopération entre ses membres. La région Aci-Afrique représente les exploitants d'aéroports africains membres de l'Aci auprès des organisations gouvernementales et non-gouvernementales régionales.

Cette double instance a accordé un satisfecit à la Côte d'Ivoire pour l'organisation professionnelle aux standards internationaux du conclave d'Abidjan. Une expertise qui est à mettre au crédit de Masterclays qui est une agence évènementielle spécialisée dans l'organisation de conférences, réunions, congrès, séminaires et évènements Corporate.

Le Pca d'Aeria, pour sa part, s'est notamment félicité de la télévision dédiée à l'Ag, Airport TV, qui y est déployée. Avec en prime, un équipement d'interprétation simultanée avec des cabines avec système infrarouge, entre autres.

Il importe de mentionner que ces jeunes ivoiriens qui composent l'agence ont porté le Sita (Salon international du tourisme d'Abidjan) à un niveau dans l'écosystème évènementiel. Mais compte aussi dans ses états de service, entre autres, le Forum d'affaires Ivoiro-Indien, la Conférence sur les migrations en Afrique de l'Ouest de l'Uemoa, le lancement de la Fondation de Mme Weah, Première dame du Liberia... Cerise sur le gâteau, Masterclays représentera l'Afrique au Salon de l'innovation évènementielle de Parsi, du 26 au 29 novembre.