Burkina Faso: Hommage à Thomas Sankara - La première pierre du monument posée

Pose première pierre stèle Thomas Sankara au Burkina Faso

Le Comité international mémorial Thomas Sankara (CIMTS) a, en collaboration avec le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, posé la première pierre du monument à la mémoire du père de la Révolution burkinabè, le lundi 15 octobre 2018, à Ouagadougou en présence de son épouse, Mariam Sankara.

Le Comité international mémorial Thomas Sankara (CIMTS) a le sens des symboles. Après avoir choisi le 2 octobre 2017, date anniversaire de la prononciation du Discours d'orientation politique (DOP) de la Révolution d'août 1983 pour lancer les souscriptions populaires pour la réalisation du Mémorial, il vient de marquer symboliquement un évènement.

En effet, le CIMTS a posé la première pierre du monument en hommage à Thomas Sankanra, le lundi 15 octobre 2018, à Ouagadougou, jour du 31e anniversaire de son assassinat. C'est au sein du mythique Conseil du l'Entente, lieu où le père de la Révolution burkinabè et ses 12 compagnons ont trouvé la mort le 15 octobre 1987, que le CIMTS a donné rendez-vous aux héritiers du panafricaniste pour commémorer le triste anniversaire.

Conçu par l'entreprise Espace culturel Barso présidé par le sculpteur, Jean Luc Bambara, le monument comportera une statue géante en bronze patiné de cinq mètres symbolisant le capitaine Thomas Sakara. Selon les explications de M. Bambara, la statue sera montée sur un socle en béton de trois mères de haut en forme pyramidale à quatre faces comportant sur chacune d'elle trois des douze bustes des compagnons d'infortune.

Le monument «Hommage à Thomas Sankara» aura huit mètres et sera intégré en définitive au Mémorial, a précisé le sculpteur. Pour le président du CIMTS, le colonel-major Bernard Sanou, le choix du lieu pour abriter l'édifice, validé en octobre 2016, est une façon pour les héritiers, les sympathisants et de toute la nation de faire renaître de ses cendres le président Sankara.

Pour lui, cet anniversaire est une fois de plus l'occasion de reconnaître le sacrifice ultime que le président du Conseil national de la Révolution (CNR) a accepté d'assumer avec lucidité, courage et dignité. « Les dits rectificateurs de la Révolution d'août 1983, après des déclarations mensongères et des promesses non tenues, ont toujours tenté de salir la mémoire de Thomas Sankara et de le rayer de l'histoire de la marche radieuse de notre vaillant peuple ... », a-t-il déploré.

Hommage à un « grand panafricaniste »

Cette cérémonie de pose symbolique de première pierre, a indiqué Bernard Sanou, est la matérialisation du réveil phénix afin que tous ses héritiers de par le monde aient un lieu de rencontre, d'inspiration et de ressourcement de l'idéal de Thomas Sankara. « Cet espace constituera un environnement assaini de créativité, ouvert à tout homme épris de paix, de fraternité et d'amour pour engager des combats nobles, justes, présents et futurs », a-t-il souligné.

En hommage au défunt président, le ministre de la Culture, Abdoul Karim Sango a dit de lui, un « grand panafricaniste qui a sacrifié sa vie pour la dignité de l'homme noir et du continent africain ». Abdoul Karim Sango a profité de cet instant pour saluer « l'engagement de ces patriotes qui œuvrent sans relâche partout dans le monde pour perpétuer l'idéal pour lequel le président Thomas Sankara s'est battu ».

Le ministre a rappelé que la réalisation du Mémorial est aussi la preuve de l'engagement du président du Faso dans ce projet. La pose de cette première pierre, a-t-il prévenu, ne doit pas connaitre le triste sort de nombreuses initiatives sans lendemain qui pullulent sur le continent africain. L'avocat de la famille Sankra, Me Bénéwendé Stanislas Sankara, a rappelé que la construction de ce mémorial est une façon d'immortaliser le président révolutionnaire et de permettre aux générations futures de s'imprégner de son action.

A la suite de la pose symbolique de la première pierre, le public a fait une procession devant le bâtiment Burkina où Thomas Sankara et ses douze compagnons ont été fauchés dans l'après-midi du 15 octobre 1987. A l'occasion de cette commémoration, le journaliste Charles Kiendrebéogo de la Radio télévision du Burkina (RTB) a dédicacé son livre intitulé : Thomas Sankara, Les témoignages en toute vérité. Il a également fait don de quelques exemplaires de son ouvrage au CIMTS.