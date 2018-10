Afrique: Les faux médicaments, un fléau pour le continent

Le mois dernier, lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, les chefs d'Etat de cinq pays africains - Bénin, Namibie, Kenya, Rwanda et Zambie - ont annoncé vouloir s'engager davantage dans la lutte contre le trafic des faux médicaments.

"Il y a des millions de fonds investis dans le système de santé, mais on oublie qu'il faut protéger le système", souligne l'expert. "Et le point de départ, ce sont les inspecteurs qui sont chargés de faire la surveillance du marché. Ce sont ces services qui ne sont pas appuyés."

"A travers le renforcement de ces processus, on espère que les pays auront davantage la capacité de détecter et d'agir contre les médicaments falsifiés ou de qualité inférieure" , raconte-t-elle.

"Je crois qu'en Afrique, et notamment en RDC, se développe un marché privé, et c'est un marché très dangereux", s'inquiète Richard Necci.

Un médicament sur dix commercialisé dans le monde est faux. L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée par ce trafic qui cause la mort de cinq millions de personnes chaque année.

