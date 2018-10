Mauritanie: Le manque de pluies accroît les risques de malnutrition

Le problème de sous-alimentation et de malnutrition est chronique dans le pays. Et s'est accentué ces dernières années par un déficit important de pluviosité, explique Lala Aïcha Sy, coordinatrice technique du réseau des ONG sur la sécurité alimentaire de Mauritanie. « Il y a vraiment des poches de pauvreté importantes et le retard enregistré cette année en matière de pluviométrie qui va impacter négativement la sécurité alimentaire des populations. »

Dans la capitale Nouakchott, quelque 51 000 enfants de 0 à 5 ans sont touchés par la malnutrition. La majorité de ces enfants est pris en charge par l'Ong Terre des hommes, qui travaille dans le pays depuis plus de 30 ans et s'est spécialisée dans la lutte contre malnutrition. En Mauritanie, 30% des enfants souffrent de malnutrition chronique selon l'ONG.

En Mauritanie, près de 400.000 personnes sont touchées par la sous-alimentation. Les régions les plus affectées sont celles, du triangle de la pauvreté, situé au centre et du sud-est. Une crise alimentaire accentuée notamment par le déficit pluviométrique.

