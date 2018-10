Cameroun: Le pays adopte ses nouveaux instruments

Alors que l'opposition veut faire annuler le scrutin pour cause d'irrégularités, certains dénoncent… Plus »

Le représentant de la Confédération Africaine de football (CAF), Essadik Alaoui, secrétaire-général adjoint de la CAF note qu'il ne s'agit que d'une étape qui en précède d'autres tout aussi importantes. " Le Cameroun vient de marquer un pas. Ce n'est que le début, ensuite on passera aux élections. Et après il doit tout faire pour redorer son blason".

Des reformes entièrement saluées par le représentant de l'instance faitière mondiale du football, le colonel Djibrilla Hamidou, membre du Comité des associations de la FIFA, par ailleurs Président de la Fédération Nigérienne de football. "Il fallait que le football camerounais sorte des querelles de dirigeants pour retourner dans les stades. Cela fait six ans que ce football est dans la léthargie. J'ai attiré l'attention des délégués de l'assemblée générale que cela fait six générations de jeunes sacrifiées par les acteurs, qui sont avant tout des éducateurs. Avec ces nouveaux textes adoptés, la Fécafoot marque un pas vers l'avant. J'espère que les dirigeants sauront en faire bon usage" a-t-il déclaré.

Le mode de désignation des membres du comité exécutif cesse d'être par scrutin de liste pour devenir un scrutin uninominal. Le nouveau code électoral de la Fécafoot invite dorénavant les candidats à se faire élire sur la base de leurs plans d'actions. Le futur Président de la Fédération camerounaise de football sera assisté de quatre vice-présidents, issus des cinq aires géographiques du Cameroun : grand Nord, Centre, Littoral, Ouest, et des deux régions anglophones, Nord-ouest et Sud-ouest.

Il a fallu plus de six heures de débats pour parvenir à doter la Fécafoot de nouveaux instruments. Les 60 délégués de l'assemblée générale présents sur les 64 attendus ont passé au peigne-fin, article après article, pour éviter toute erreur dommageable dans le futur. Les statuts des Ligues régionales et spécialisées (football féminin et jeunes) sont finalement adoptés par 42 voix contre 18.

