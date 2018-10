Seychelles: Les préparatifs sont en cours pour le coup d'envoi du Festival créole des Seychelles le 19 octobre

Les Seychelles se préparent pour la 33e édition du Festival Kreol (festival créole), une célébration annuelle de la culture et des traditions qui se déroule tout au long du mois d'octobre.

L'édition de cette année sera discrète mais les principaux événements restent au calendrier, a déclaré Gaelen Bresson, directeur général de l'Agence des industries créatives et des événements nationaux (CINEA), lors d'une conférence de presse tenue vendredi au Centre international de conférences des Seychelles (ICCS) à Victoria, la capitale.

Le festival débutera le vendredi 19 octobre avec un bal créole aux centres communautaires de Anse Etoile et de Pointe Larue.

«Les balles occupaient une place importante dans notre culture par le passé. Le groupe est un élément important du bal. Gardant à l'esprit les changements survenus et le fait que nous ayons aujourd'hui des disc jockeys, nous allons fusionner les deux éléments des balles créoles », a déclaré M. Bresson.

Un des bal créoles organisé en 2014 dans l'ancien hôtel Reef Hotel à Anse Aux Pins. (Joe Laurence, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Afin de présenter des activités dans différents districts, deux autres bals créoles auront lieu le mercredi 31 octobre à la salle du Conseil national des sports de Roche Caïman et un à la ICCS à partir de 20h.

Le festival créole ouvrira officiellement ses portes le vendredi 26 octobre au centre de conférence, un événement que les organisateurs espèrent diffuser en direct sur la télévision de la Seychelles Broadcasting Corporation (SBC).

Les activités se déplaceront ensuite sur la Freedom Square, au cœur de Victoria, qui accueillera le village créole cette année.

Des participants de plus de 10 pays devraient se joindre au festival et se produire aux côtés d'artistes locaux dans le cadre d'un spectacle international et de «Kouler Kreol» les 26 et 27 octobre.

Comme de coutume chaque année, d'autres nations créoles, notamment des îles de l'océan Indien comme Maurice, Rodrigues et La Réunion y participeront également. L'Inde et la Chine seront également représentées.

'Laserenad' [Sérénade], une activité importante du programme, aura lieu le samedi 27 octobre, à l'Espace, dans la banlieue de Victoria, pour se terminer au Freedom Square.

L'événement réunira des participants allant des enfants aux personnes âgées, travaillant ensemble pour présenter un thème choisi dépeignant et promouvant la culture créole. Une vingtaine de chars, locaux et internationaux, ont confirmé leur participation.

Comme de coutume, le «Laserenad» est également au programme le 27 octobre (Joe Laurence, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Un livre sur la normalisation de la danse traditionnelle sera lancé le 30 octobre. Il servira de guide pour juger des compétitions nationales de danse traditionnelle dans le pays.

«Il existe des variantes de ces danses dans différents districts et communautés et la normalisation aidera à formaliser nos danses», a déclaré Cécile Kalebi, secrétaire principale à la culture.

Les Seychelles - un archipel de 115 îles situé dans l'océan Indien occidental - organiseront également un colloque international à l'Université des Seychelles, à Anse Royale. Deux groupes d'Inde et de Chine donneront des spectacles culturels pendant le festival.

Parmi les autres activités traditionnelles figurent la messe créole, le dimanche créole à la plage, le spectacle de créativité dans les écoles et le quiz créole.

Lors de la conférence de presse, M. Bresson a évoqué le manque de fonds disponibles pour l'organisation du festival. Sur les 442 192 dollars alloués à l'organisation du festival dans le passé, seuls 184 246 dollars étaient disponibles cette année, car les dettes antérieures devaient être réglées.

Le public s'est plaint que, au lieu d'activités traditionnelles dans certains événements, ils ne voient que des activités modernes.

«Quand on parle du dimanche créole sur la plage, qu'est-ce qu'on aimerait revivre? Très probablement des activités telles que les courses de pirogues. Il n'y a pas beaucoup d'individus qui construiraient leur propre pirogue pour la course alors il aurait été plus sage que CINEA investisse dans un ensemble de pirogues dans lesquelles les gens pourraient concourir. Nous serons cependant interrogés sur le montant d'argent utilisé, à dit M. Bresson.

Il a déclaré que les contraintes financières ont une incidence sur les détails, qui aurait rendu cet événement purement traditionnel.

«Nous devons maintenir ce qui était traditionnel pour ne pas perdre notre identité», a déclaré M. Bresson.

Il a ajouté que chaque Seychellois avait un rôle à jouer dans la préservation de la tradition et de la culture du pays.