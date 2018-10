Gabon/Sud-Soudan: Polémique - Le ras-le-bol d'Aubaméyang !

Les joueurs de l'équipe nationale de football du Gabon en plein vol, ce lundi matin, pour le Soudan du Sud.

La tanière des Panthères du Gabon vient d'être secouée une fois de plus par une polémique née au sujet d'un avion affrété pour l'équipe nationale. Le capitaine des Panthères du Gabon ainsi que ses coéquipiers ont refusé, selon un communiqué de la FEGAFOOT, de prendre l'avion qui « ne garantissait pas toutes les commodités nécessaires de voyage pour des sportifs en conditions », estiment-ils. Mais devant le "forcing" de l'administrateur général, Pierre-Emèrick Aubaméyang aurait décidé de quitter la sélection.

Le départ pour Juba était initialement prévu pour le dimanche 14 octobre. Mais contre toute attente, l'avion affrété pour ledit voyage « ne garantissait pas toutes les commodités », dit le communiqué de la FEGAFOOT. Les joueurs de football, emmenés par leur sélectionneur et capitaine, ont décliné l'offre. A l'origine de cette polémique, l'avion mis à leur disposition pour le déplacement au Sud-Soudan. En effet, l'administrateur général du Fonds National pour le Développement du Sport (FNDS) Igor Nyambie Simard, serait celui qui aurait loué l'avion pour la sélection, et malgré le fait que l'appareil ait été inspecté par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile en présence du Secrétaire Général du Ministère des sports, du sélectionneur et de l'administrateur général, les joueurs gabonais en tête desquels Pierre-Emèrick Aubaméyang, sont restés campés sur leur position. Le FNDS par le biais de son administrateur général a pris acte de la décision des joueurs, même si pour lui, « il ressort de l'inspection que l'aéronef répond aux critères internationaux de sécurité et aux commodités usuelles pour ce type de trajet », et indique que les joueurs n'avaient pas vu l'avion avant de prendre leur décision.

Très remonté par la réaction de l'administrateur en question, Pierre-Emèrick Aubaméyang aurait décidé de quitter le casernement des Panthères. En effet, sur la page Facebook « Allez les panthères du Gabon », des images montrent que Daniel Cousin ainsi que certains membres du staff ont pu voir de visu, et toucher du doigt ledit appareil, et « constater l'état d'inconfort total dans lequel devait voyager l'équipe » aurait déclaré le sélectionneur des Panthères, avant de rajouter, « L'étroitesse des sièges combinée à la longueur du trajet aurait incontestablement eu raison de nos joueurs physiquement surtout pour un voyage de près de 6 heures ». On comprend bien la colère du capitaine des Panthères, qui ne comprend pas pourquoi M. SIMARD a fait le « forcing » auprès des joueurs pour prendre l'avion. Alors que le Ministère des Sports avait déjà décidé de prendre un autre appareil. Pour justifier cela, le concerné parle d'une offre financière qui selon lui, était beaucoup plus intéressante dans la mesure où le coût du trajet était de 62 millions de francs CFA.

Malgré tout ce grabuge, la sélection nationale a pu voyager pour Juba ce lundi 15 octobre, puisqu'un avion d'une compagnie camerounaise a été mis à leur disposition pour le déplacement. Sauf que l'administrateur général brandit haut le coût de ce trajet, qui est de l'ordre de 119 millions de francs CFA. Mais il faudrait noter que le premier avion choisi pour le voyage est un Embraer EMB 145. Ce type d'appareil est un avion de transport régional qui possède une autonomie de 2500km, mais pour des conditions de confort, et vu la distance à parcourir, ce type d'avion n'est pas recommandable selon certains pilotes expérimentés joints par téléphone : « C'est un avion jet, avion à réaction de 50 places passager. Ce n'est pas approprié, les joueurs seraient arrivés fatigués ». Le coup de gueule du capitaine des Panthères est donc justifié. Après le rififi entre lui et la FEGAFOOT, le tour est revenu aux FNDS.