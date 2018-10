Angola: Une responsable veut plus de dévouement des enseignants à Namibe

Moçâmedes — Le vice-gouverneur provincial pour le secteur politique, social et économique de Namibe, Mme Josefa Cangombe, a demandé lundi, dans la ville de Moçamedes, aux enseignants de la circonscription plus de dévouement et de responsabilité dans l'exercice de leur profession.

La responsable a fait cette déclaration quand elle intervenait à une cérémonie du 15 octobre, Journée internationale du lavage des mains, à l'école primaire "Domingos Kapewa", affirmant que l'enseignant avait la difficile mais noble mission de former et d'éduquer les gens.

Par conséquent, a-t-elle souligné, l'enseignant doit exceller dans des attitudes exemplaires telles que le professionnalisme, l'engagement, la ponctualité, la rigueur, afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans la région.

Elle a indiqué que l'enseignant devait également veiller à l'hygiène des élèves en leur expliquant comment se laver les mains correctement et en encourageant les enfants à répéter cet acte plusieurs fois par jour, en particulier avant et après les repas et à utiliser les toilettes.

Ainsi, a poursuivi la gouvernante, l'enseignant aidera à réduire certaines maladies telles que la diarrhée, la typhoïde, le choléra, entre autres pandémies, et contribuera au bien-être de la population.

"Les mains, si elles ne sont pas bien lavées, peuvent être une source de transmission de certaines maladies.

.