Maroc: Réunion du président de la Chambre des représentants avec les présidents des groupes et groupement parlementaires

Les députés saluent avec fierté les chantiers de réformes contenus dans le discours Royal

Au début de la réunion, tenue lundi, le président de la Chambre des représentants et les présidents respectifs des groupes parlementaires et du groupement parlementaire ont rappelé avec fierté le discours Royal prononcé par Sa Majesté le Roi à l'occasion de l'ouverture de l'année législative et son contenu constituant une source de fierté pour l'institution législative au vu de l'intérêt accordé par Sa Majesté le Roi, que Dieu le protège, à son rôle dans la participation à la dynamique de la réforme que connaît notre pays, et ce dans l'intérêt suprême de la nation.

Les participants à cette réunion ont également rappelé les chantiers de réformes contenus dans le discours Royal et les mécanismes assurant leur opérationnalisation ainsi que le rôle de la Chambre des représentants et son adhésion à la dynamique de réforme devenue une base et une ligne de conduite dans son action législative et de contrôle dans le cadre des différents domaines se rapportant à ses attributions constitutionnelles.

Et dans le cadre de cette totale mobilisation de la part des différentes composantes de la Chambre, majorité et opposition ont réitéré leur engagement à poursuivre leur mission nationale et à consacrer davantage d'efforts et de temps à la participation engagée et sincère dans les différents chantiers sociaux et économiques devenus un symbole pour l'étape actuelle et celle à venir.

Les participants ont également insisté sur la nécessité de consolider le front intérieur et de résister aux différentes formes de démoralisation, de dévalorisation et aux rumeurs malveillantes visant désespérément à porter atteinte à notre pays et aux options qu'il a adoptées aux niveaux social et économique.

Par ailleurs, les participants à cette réunion ont dénoncé de façon unanime la campagne calomnieuse orchestrée par certains supports médiatiques à l'encontre de la Chambre des représentants et de ses membres. Ils affirment que ces propos sont dénués de tout fondement, ajoutant que lesdits supports sont incapables de hisser le niveau du débat au diapason de l'analyse et de l'évaluation qui constituent la base précieuse du travail d'information en général.

Les participants ont également insisté sur la noblesse de la mission médiatique qu'assument nombre de titres avec professionnalisme soulignant que la Chambre des représentants demeurera leur partenaire et restera ouverte sur eux, conformément à la stratégie de communication stipulée par son règlement intérieur.

Lors de cette réunion, les participants ont débattu de l'agenda de la Chambre et de ses prochaines activités dont la préparation de la séance plénière consacrée aux questions orales relatives à la politique générale.

A la suite de ce débat, deux axes ont été adoptés :

-Le premier se rapporte aux chantiers sociaux et aux dispositions y afférentes au titre de l'année 2019.

-Le second concerne la politique générale du gouvernement relative à l'insertion des jeunes.

En dernier lieu, les participants ont évoqué le projet de loi de Finances 2019 et la présentation du rapport 2016-2017 de la Cour des comptes par son président.