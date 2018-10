Maroc: Les séquestrés de Tindouf n'en peuvent plus

Ces mesures concernent non seulement le point frontalier inauguré dernièrement, mais également l'intérieur des camps où l'armée perquisitionne les maisons, impose des mesures sécuritaires sans précédent et fouille tous les véhicules portant des plaques minéralogiques des camps de Tindouf à l'entrée et à la sortie desdits camps.

Les dernières mesures qualifiées d'exceptionnelles par les habitants des camps de Tindouf, prises par les autorités algériennes consistent, selon lesdits habitants, à ruiner les commerçants en multipliant les taxes et en imposant à leurs camions une seule rotation par mois entre Tindouf et la Mauritanie. Ces décisions ont été très mal accueillies par les habitants des camps qui n'ont eu d'autre recours que de migrer vers le Nord de la Mauritanie.

