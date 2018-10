Maroc: Les demeures en bois emblématiques du Bosphore en quête d'acheteurs

"De nombreux citoyens et promoteurs immobiliers turcs cherchent à vendre leurs propriétés à des étrangers qui souhaitent acheter des biens de luxe valant plus que les 250.000 dollars nécessaires pour obtenir la citoyenneté", explique M. Elhamian.

Certaines de ces demeures au bord de l'eau appartiennent encore à l'élite turque, dont les deux plus grands conglomérats familiaux, Koç et Sabanci.

Habitées d'abord par les élites ottomanes et les étrangers installés dans ce qui était alors Constantinople, ces superbes bâtisses aux façades léchées par les eaux parsèment les pages des romans et les épisodes des très populaires séries télévisées turques.

