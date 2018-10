Maroc: Vers la création d'une ceinture verte agricole dans région de l'Oriental via un investissement chinois

Il a également passé en revue les atouts et potentialités de la région de l'Oriental, en particulier son attractivité économique, son infrastructure de qualité et sa position géographique stratégique, ce qui en fait une destination de choix pour les investissements.

Le groupe chinois a proposé d'aménager une ceinture verte de 250 km de long abritant plusieurs types de cultures et d'arboriculture, a poursuivi M. Bioui, notant qu'une équipe technique, composée de plusieurs experts notamment de la wilaya de l'Oriental, de la direction régionale de l'agriculture et du Centre régional d'investissement, sillonnera des zones des provinces de Jerada et de Figuig pour étudier le terrain et procéder à l'analyse des sols, en collaboration avec les experts chinois, le but étant de mettre ce projet sur les rails courant 2019.

Un accord de principe relatif à ce projet a été signé récemment à Oujda par le président du Conseil, Abdenbi Bioui, et le président du groupe Elion Ressources, Wang Wenbiao, en présence notamment du secrétaire général de la wilaya de l'Oriental, du président de la Chambre régionale d'agriculture, du directeur régional de l'agriculture, du directeur du Centre régional d'investissement et de la directrice régionale de l'environnement.

Le Conseil de la région de l'Oriental et le groupe chinois Elion Ressources, spécialisé dans les secteurs de l'agriculture et des mines, se sont mis d'accord pour le lancement d'un projet de création d'une ceinture verte agricole dans la région.

