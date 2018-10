Maroc: La Suisse décroche la Coupe des Nations de saut d'obstacles

Au terme de cette compétition, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami a procédé à la remise de la Coupe aux Suisses et des Prix aux deux autres équipes qui ont complété le podium.

Représentée par Yannick Jorand, Elian Baumann, Pauline Zoller et Pius Schwizer, la Suisse a eu le dernier mot. Elle a devancé la Belgique (Dominique Hendrickx, Virginie Thonon, Stéphanie Andries et Jérome Guery) et la France (Pierre Alain Mortier, Nicolas Deseuzes, Olivier Perreau et Emeric George).

