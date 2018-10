Maroc: L'art italien contemporain s'invite à Tanger

Une "Journée du contemporain" mettant à l'honneur les différentes expressions de l'art italien a été organisée, samedi soir à la galerie d'art moderne Mohamed Drissi à Tanger, avec la participation d'une constellation d'artistes et d'intellectuels d'ici et d'ailleurs.

Organisée par le comité de Tanger du centre culturel italien Dante Alighieri Tanger en partenariat avec la direction régionale de la culture à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cette manifestation propose un bouquet artistique riche et diversifié, l'objectif étant de faire découvrir au public tangérois et aux visiteurs la diversité des formes et des contenus artistiques italiens d'aujourd'hui.

Cette soirée artistique a débuté par une conférence sur le cinéma italien contemporain, animée par Daniele Zuccala, durant laquelle ce pédagogue et professeur universitaire a donné un aperçu sur le cinéma d'aujourd'hui, en Italie et dans le monde, avec comme exemple le Festival du cinéma italien de Malaga qui se tiendra à partir du 26 novembre prochain.

Daniele Zuccala, également président de l'Association "Alternative pour une didactique de la langue italienne à travers l'art", a fait un tour d'horizon des films italiens qui seront projetés lors du festival de Malaga, mais aussi ceux ayant décroché des prix lors de manifestations internationales, en l'occurrence le festival international du film de Venise ou encore le Festival de cinéma de Canne.

La soirée a été suivie d'un concert du grand pianiste et chercheur dans le domaine musical, Alfonso Alberti, qui se produit pour la toute première fois au Maroc et qui a développé une grande passion pour la musique contemporaine. Ce concert a été alterné par des explications du musicien, musicologue et chercheur en musique contemporaine, Fabio Zannoni, en vue de vulgariser le jargon musical tout en jetant la lumière sur la musique contemporaine et ses compositeurs.

Dans une déclaration à la MAP, le président du comité de Tanger de Dante Alighieri, Jamal Ouassini, a fait savoir que le centre culturel italien a rouvert ses portes tangéroises depuis une année, entamant ainsi ses activités par des cours de la langue italienne, précisant que la "Journée du contemporain" ayant pour objectif de promouvoir l'art italien contemporain auprès du grand public s'inscrit dans la continuité de ce programme. Il s'agit de la première fois que ce genre d'événement se déroule à Tanger, a-t-il fait savoir, expliquant que cette journée est le prélude d'un programme riche qui se peaufine, et dans lequel collaborent plusieurs villes méditerranéennes, dont Malaga, Séville, Grenade, Casablanca, Tanger, Madrid et Le Caire.