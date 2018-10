Maroc: Les assemblées annuelles BM-FMI de 2021 attribuées au Maroc

"Je suis très enthousiaste de prendre part aux assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (BM-FMI) de 2021 à Marrakech, où nous allons tous faire le point et porter un regard sur l'avenir", a souligné le président du groupe de la BM en marge d'une cérémonie de signature à Bali pour officialiser l'attribution de l'organisation des prochaines assemblées des deux institutions en 2021 au Maroc.

Les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (BM-FMI) en 2021 à Marrakech vont constituer un rendez-vous majeur pour faire le point de la situation de l'économie mondiale et envisager l'avenir, a déclaré le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim.

L'édition 2021 constituera ainsi une vitrine et une opportunité pour exposer les réformes structurelles engagées par le Maroc, ainsi que les différentes avancées réalisées par le Royaume, rapporte la MAP. Elle contribuera également à enrichir les débats et les échanges avec les décideurs et experts internationaux sur les moyens susceptibles de promouvoir la coopération internationale et régionale.

L'accord a été paraphé par le président du groupe de la BM, Jim Yong Kim, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, et le ministre de l'Economie et des Finances, Mohamed Benchaâboun.

