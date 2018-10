Maroc: Le RNPG du Crédit agricole en hausse au premier semestre

A fin juin 2018, la banque a affiché un encours de 76 MMDH d'épargne mobilisée, soit une croissance de 6%, a relevé la même source, qui explique cette performance par la stratégie commerciale adoptée et qui est axée sur la collecte des comptes à vue non rémunérés qui se sont accrus de 10,2%, parallèlement à une baisse de 4 MMDH des dépôts à terme au cours des deux dernières années.

La communication financière fait également ressortir un encours de crédits distribués de 74 MMDH à fin juin 2018, en progression de 7% par rapport à fin juin 2017, ce qui témoigne de l'engagement permanent de la banque en faveur du développement économique et envers les agriculteurs, les agro-industriels et le monde rural.

