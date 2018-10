Cote d'Ivoire/Centrafrique: Éléphants - Retour de l'efficacité

Les Éléphants de Côte d'Ivoire se sont largement imposés vendredi dernier contre la Centrafrique (4-0).

Une victoire avec panache qui a réconcilié les Pachydermes ivoiriens avec le public de Bouaké qui n'avait pas digéré les deux défaites d'affilée contre la Guinée (2-3) et le Gabon (1-2) sur cette même pelouse.

Une large victoire qui est sans doute le symbole de l'efficacité retrouvée de l'équipe. En deux sorties, Jonathan Kodjia et ses coéquipiers ont inscrit six buts (deux contre le Rwanda et quatre contre la Centrafrique).

Depuis quatre ans, les Pachydermes ivoiriens ne s'étaient plus imposés par plus de quatre buts d'écart en compétition officielle. La dernière victoire, avec un tel écart, remonte au 14 novembre 2014, face à la Sierra Leone (5-1), en match de qualification de la Can 2015.

Une performance méritée pour une équipe dont l'atout n°1, est sa ligne offensive. Jonathan Kodjia, Wilfried Zaha, Max Gradel, Nicolas Pépé, Maxwel Cornet sont tous des dangers pour n'importe quelle défense.

Au-delà de la qualité des individualités, Kamara Ibrahim réussit pour l'instant à mettre en place un dispositif qui permet à chacun de ses joueurs de s'exprimer.

A plusieurs reprises, on a vu Kodjia, Gradel et Zaha permuter sur le front de l'attaque. Mieux, le jeu produit par les Pachydermes offre de plus en plus d'opportunités aux hommes du secteur médian. Vendredi dernier, Séri Jean Michaël s'est offert des occasions de but mais a péché dans le geste final.

Cheick Doukouré, lui, ne s'est pas manqué sur l'unique occasion qu'il s'est offert. De bons signes dont on espère une confirmation ce mardi à Bangui, à l'occasion de la 4e journée.