Cote d'Ivoire: Photographie - Les lauréats du pitch "Mes amis, mes voisins" dévoilés

Du 8 au 13 septembre, les 11 candidats présélectionnés pour la suite du concours ont été soumis aux votes du public. Le verdict est tombé le 13 octobre.

Djokouehi Loba Achille, M'Broh Lath Anicet Fabrice et Ahouman Koffi Enoce constituent dans l'ordre de mérite, le trio gagnant du concours « Mes amis, mes voisins », organisé en septembre à La Rotonde des arts contemporains.

Où les résultats ont été proclamés, le samedi 13 octobre, par le Pr Yacouba Konaté, directeur de ladite galerie et président du jury, le photographe professionnel, Barnus Gbékidé.

Le palmarès est complété par trois (3) autres photo-amateurs. C'est autour du thème « Mes voisins, mes amis », il importe de le rappeler, qu'a été organisé, le 15 août, le concours de photographie initié par La Rotonde des arts contemporains.

Concours qui s'adressait aux artistes-photographes, professionnels comme amateurs et autres férus de pitch via smartphones qui ne manquent pas de talent créatif. Le tout visant à promouvoir cette discipline des arts visuels qui est d'un intérêt certain.

Ainsi donc, enjouées ou posées, festives ou studieuses, en pleine nature comme en un espace clos, amis et voisins, avec évidemment l'accord mutuel des uns et des autres, les prises de vues ont mis en exergue la force de l'amitié et du vivre-ensemble qu'incarne le bon voisinage.

C'est ainsi que sur la centaine de candidatures, le jury technique a retenu 11 qui ont eu droit à une pré-exposition de laquelle les six (6) gagnants ont été extraits.

Puis place a été faite au vote du public. Le principe de ce vote était d'accorder des points bonus, qui ont été cumulés aux notes du jury, avant classement final.

Outre l'expo, les six (6) lauréats ont reçu des diplômes ainsi que des récompenses en numéraires allant de 100 000 FCfa à 250 000 F Cfa.