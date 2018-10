Algérie: Baisse de la production industrielle du secteur public au 2ème trimestre 2018

La baisse de la production industrielle s'est aussi élargie aux Industries des Textiles (-4,2%) et celles du Bois et Papier (-2,4%) au 2ème trimestre 2018. Néanmoins, ces deux taux ont été de moindre ampleur que ceux relevés au 1er trimestre de 2018 (respectivement -9,6% et -11,5%).

Mais une hausse a été relevée dans la fabrication de produits de ciment et matériaux de construction divers (+36,2%) et dans la branche de verre (+22,1%).

Cette baisse de production a été tirée essentiellement par la branche de fabrication des liants hydriques (-5,2%) et celle des matériaux de construction et produits rouges (-19,9%).

Plusieurs activités ont contribué à cette contreperformance dont celles de la fabrication de biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (-5,9%) et celle des biens d'équipements mécaniques (-1,1%).

Globalement, le secteur de l'Energie (électricité, hydrocarbures, etc.) a été marqué par un recul de production de 4,9% au 2ème trimestre 2018, précisent les données de l'ONS. Une même tendance baissière a été enregistrée dans les Industries Sidérurgiques, Métalliques, Mécaniques, Electriques et Electroniques (ISMMEE) dont la production a reculé de 10,7%.

Deux activités ont influé sur cette tendance baissière du secteur des hydrocarbures: la production du pétrole brut et gaz naturel et la liquéfaction du gaz naturel.

