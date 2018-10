Algérie: La HIISE s'applique à assurer le déroulement de l'opération électorale en toute impartialité

Une visite des services chargés du fichier électoral et de l'opération d'assainissement du fichier des communes de Ghardaïa et de Bounoura a été organisée pour des membres de la HIISE.

Organisée sous forme de conférence-débat, cette rencontre, la troisième du genre après celles organisées récemment à Constantine et Bejaia, se fixe pour objectifs d'unifier la compréhension des textes réglementaires portant sur les élections, ainsi que le renforcement de la démocratie à travers des débats de qualité pour des élections libres, transparentes et soutenues par une mobilisation des citoyens, ont indiqué les organisateurs.

Les travaux de cette rencontre régionale de Ghardaïa, composée pour l'essentiel de magistrats, de membres du conseil d'Etat, des directeurs de la Réglementation et des représentants de structures locales chargés de la surveillance et de l'administration de 12 wilayas (Alger, Laghouat, Biskra, Blida, Djelfa, Ouargla, El-Oued, Khenchela, Oum El-Bouaghi, Batna, Tébessa et Ghardaïa) se sont focalisés sur la prochaine échéance électorale "la présidentielle d'avril", les mesures et dispositifs de veille à la régularité du scrutin dans toutes ses étapes, ainsi qu'au rôle de la HIISE dans l'application de la loi.

Evoquant la nécessité d'organiser ces rencontres régionales de formation, le président de la HIISE a rappelé qu'il s'agit de rencontres permettant de renforcer et d'actualiser les connaissances de tout un chacun dans la gestion des élections, leur organisation et leur supervision dans les différentes phases du processus électoral, en conformité avec la loi.

Ghardaia — La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) s'attèle à assurer le déroulement des opérations électorales dans "les meilleures conditions" et dans un climat "d'impartialité totale, de transparence et d'honnêteté", a affirmé lundi à Ghardaia le président de cette instance, Abdelwahab Derbal.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.